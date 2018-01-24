بعد العثور على جثة شاب بمصرف مياه في الأحساء.. شرطة الشرقية تكشف التفاصيل

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة الشرقية، القبض على المتهم في قضية مقتل شاب وإلقاء جثته في مصرف مياه زراعي بالأحساء.

وكشف مساعد المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، عن تفاصيل الجريمة كاملة، حيث أوضح أنه عقب تلقي البلاغ نم مواطن أربعيني عن اختفاء ابنه صاحب الـ 18 عامًا، أجرت تحريتها الخاصة التي أسفرت عن الوصول إلى الجانب الذي يبلغ من العمر 19 عام.

وقال المتهم إنه تجمعه علاقة بالمجني عليه، وأقبل على الجريمة وطعن الشاب بسكين إثر خلاف سابق بينهما، وقام بعد ذلك بإلقاء الجثة في المصرف؛ لإخفاء معالم الجريمة.