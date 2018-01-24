” خامنئي ” يأمر بانتاج أفلام وثائقية تخدم سياساته الإرهابية
أعلنت مصادر إيرانية، اليوم الأربعاء، اجتماع المرشد الإيراني علي خامنئي بمخرجين إيرانيين موالين له؛ لبث أكاذيبه عبر أفلام وثائقيه.
وأوضحت المصادر أن ” خامنئي ” أمر المخرجين بإنتاج أفلام وثائقية تخدم سياسات النظام الإرهابي وأهدافه، معتبرًا أن الأفلام أكثر وسيلة تأثير على الشعب في محاولة منه لقمع صوتهم بإسقاطه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26038 ] نشر منذ 20 دقيقة
أنت حتى المسلسلات الكرتونية
ماتتشرف بك
لو يدري توم وًجيري
بينتحرون ترى😂😂😂😂😂😂😂😂😂