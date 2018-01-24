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” خامنئي ” يأمر بانتاج أفلام وثائقية تخدم سياساته الإرهابية

” خامنئي ” يأمر بانتاج أفلام وثائقية تخدم سياساته الإرهابية
طهران(صدى):

أعلنت مصادر إيرانية، اليوم الأربعاء، اجتماع المرشد الإيراني علي خامنئي بمخرجين إيرانيين موالين له؛ لبث أكاذيبه عبر أفلام وثائقيه.

وأوضحت المصادر أن ” خامنئي ” أمر المخرجين بإنتاج أفلام وثائقية تخدم سياسات النظام الإرهابي وأهدافه، معتبرًا أن الأفلام أكثر وسيلة تأثير على الشعب في محاولة منه لقمع صوتهم بإسقاطه.


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