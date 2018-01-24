” فيسبوك ” تبتكر ” ساعة ” لمساعدة المطورين بضبط المؤثرات البصرية

واشنطن(صدى):

قام أحد مهندسي شركة ” فيسبوك ” بابتكار وحدة جديدة تُدعى ” فليك ” ؛ لقياس الوقت، وهي تمثل 705600000/1 من الثانية؛ وتهدف لمساعدة المطورين على ضبط المؤثرات البصرية .

وفي هذا السياق، قال مات هاموند، كبير الباحثين في قسم البحوث والتطوير التابع لـ ” بي بي سي ” أن هذه الوحدة قد تقلل الأخطاء مثل تعثر حركة الرسوم.

كما قال أحد الباحثين بجامعة أوكسفورد، أن ” فليك ” قد تساعد صناع الوقت الافتراضي في التعامل مع السكون الزمني والتأخير، فهى تُستخدم في مجال المؤثرات البصرية بالأفلام والتلفزيون.

يُذكر أن كريستوفر هورفاث، مبتكر ” فليك ” قد أعلن عن هذه الفكرة على فيسبوك بعام 2017 ، ثم أجرى تعديلات على المقياس الجديد، وفقًا لبعض الملاحظات التي وردت بشأنه.