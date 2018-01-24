إغلاق 29 منشاة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية في تبوك

محمود البلوي(صدى):

أسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة تبوك ممثلة بإدارة الرقابة الصحية خلال الأسبوع الماضي عن ضبط 46 عاملاً لا يحملون شهادات صحية خلال 180 جولة رقابية.

وأوضح مدير الرقابة الصحية في أمانة تبوك الدكتور ممدوح العطوي أن مخالفات اشتراطات صحة البيئة التي تم ضبطها خلال الجولات الرقابية تمثلت في عدم الالتزام بوضع مصائد للحشرات وسواتر هوائية وسوء النظافة، مشيراً إلى أنه تم إنذار 110 منشآت تجارية وإغلاق 29 منشأة وفرض غرامات مالية بقيمة 39 ألف ريال.

وبين أنه جرى خلال الجولات الرقابية مصادرة 125 كيلو جراما من الأطعمة المكشوفة واللحوم مجهولة المصدر ومصادرة 90 كيلو جراما من المعلبات منتهية الصلاحية ومصادرة وإتلاف 320 كيلو جراما من الأواني التالفة وغير الصالحة للاستخدام.

وأكد الدكتور العطوي أن الأمانة مستمرة في جولاتها الرقابية بمتابعة أمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان، لحماية المستهلك وما يقدم له من أغذية وغيرها، داعياً الجميع للتعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن ملاحظاتهم التي تتعلق بالصحة العامة على طوارئ الأمانة 940.