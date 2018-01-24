شرطة الخبر تطيح بـ 4 مخالفين إثر إدارة مصنع متكامل للخمور

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة الخبر، أمس الثلاثاء، بـ 4 وافدين؛ إثر مخالفتهم لنظام العمل والإقامة، وإدارة مصنع متكامل للخمور.

وأوضح مساعد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن الـ 4 وافدين يحملون الجنسية الأسيوية، وهم رجلين وإمرأتين، مضيفًا أن مصنع الخمور كان يحتوي على ١٢٩٦ عبوةً مملوءةً بمادة الخمر المصنّع محلياً والجاهزة للتوزيع.

وأكد على أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمضبوطات، و، وإحالة المتهمين بعد إكمال الإجراءت النظامية بحقهم لفرع النيابة العامة بحكم الإختصاص.