مقتل زيد الحوثي إثر غارة جوية

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن مقتل أبو زيد الحوثي ، ابن عم زعيم مليشيا الحوثي الإيرانية عبد الملك الحوثي.

وقالت المصادر، إن ” أبو زيد ” قتل ؛ إثر غارة جوية، استهدفته برفقة عدد من الأطقم العسكرية في صعدة.

يجدر الإشارة إلى أن الجيش اليمني نجح في قتل أكثر من 40 من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.