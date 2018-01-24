مقتل زيد الحوثي إثر غارة جوية
كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن مقتل أبو زيد الحوثي ، ابن عم زعيم مليشيا الحوثي الإيرانية عبد الملك الحوثي.
وقالت المصادر، إن ” أبو زيد ” قتل ؛ إثر غارة جوية، استهدفته برفقة عدد من الأطقم العسكرية في صعدة.
يجدر الإشارة إلى أن الجيش اليمني نجح في قتل أكثر من 40 من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
الواقع[ عدد التعليقات: 5668 ] نشر منذ 36 دقيقة
حزب الحوثي حزب إرهابي ويجب حله ومعاقبة قادته والمشاركين معهم بالإعدام أمام الشعب اليمني فقد تحالفوا مع دولة فارسية إرهابية ونفوذ أجندتها الاحتلالية القاتلة على الأراضي اليمنية كافة وكذلك الاعتداء على حدود جيران اليمن لذلك لابد من الزحف الكبير على الحوثي من كل مكان في لحظة واحدة ومن جميع الاتجاهات وتحرير صنعاء فورا وإعلان انتصار الشرعية اليمنية على كلاب ايران القتلة