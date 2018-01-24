19 مليون أوقية احتياطي المملكة من الذهب

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، احتياطي المملكة من المعادن والتي يأتي على رأسها المعدن الأصفر.

وأوضحت الوزارة أن احتياطي المملكة من الذهب يبلغ أكثر من 19 مليون أوقية محليًا، وتبلغ احتياطي خامات الفوسفات ملياري طن، فضلًا عن 380 مليون طن من خام الحديد، و300 مليون طن من خام الألمنيوم، ومليون طن من معدني الزنك والنحاس.

وأشارت إلى وجود عدة مواقع واعدة للعناصر الأرضية النادرة واليورانيوم، فضلًا عن احتياطي ضخم من خامات الأسمنت ورمال السيلكا النقية والحجر الجيري ومواد السيراميك ومواد الصناعات الكيميائية وأحجار الزينة ومواد البناء.

كما أكدت أن الصخور الرسوبية تغطي الأجزاء الوسطى والشمالية والجنوبية من شرق المملكة بمساحة تتجاوز 1.3 مليون كيلو متر مربع، تتوافر فيها موارد المعادن اللافلزية مثل الفوسفات والبوكسايت ورمال السيليكا وخامات الأسمنت والجبس والصلصال والملح.