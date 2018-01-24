فيس بوك يضاعف عدد العاملين المختصين بمراجعة المواد غير القانونية

واشنطن(صدى):

يستعد موقع ” فيس بوك ” ، على مضاعفة عدد العاملين به المختصين بمراجعة وحذف المواد غير القانونية، إلى 20 ألف موظف بحلول نهاية العام الجاري.

وصرَّحت شيريل ساندبيرغ، المديرة التنفيذية لعمليات الموقع، بأن الموقع لديه بالفعل 10 موظفين يعملون على قضايا السلامة والأمن، موضحة أن الموقع لم يفعل ما عليه لوقف إساءة استخدام التكتولوجيا.

جاء ذلك خلال كلمتها في عاصمة الاتحاد الأوروبي ” بروكسل ” ، معربة عن أسفها من تعرضها لمشاكل بسبب المعايير الصارمة للاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات وخطاب الكراهية غير القانوني.