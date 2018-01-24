اعتماد 67 مرشحا ومرشحة لجائزة الأمير خالد السديري للتفوق العلمي

نايف السالم(صدى):

أعتمد رئيس لجنة جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير الأمير فهد بن خالد السديري، أسماء 67 معلماً ومعلمة وطالبا وطالبة مرشحين للجائزة للعام الدراسي 1437هـ ـ 1438هـ الذي سيتم تكريمهم في حفل الجائزة الذي سيقام يوم الخميس 6 جمادى الآخرة الموافق 22 فبراير بمزرعة الخالدية بمحافظة الغاط.

وأوضح أمين الجائزة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن اللجان العاملة في هذه المحافظات, وحسب ضوابط الجائزة المعتمدة، رشحت 67 فائزا وفائزة بالجائزة من محافظات الغاط والمجمعة والزلفي، حيث سيتم تكريم معلما ومعلمة من محافظة الغاط وسبع طالبات متفوقات وسبع طلاب متفوقين، فيما سيتم تكريم معلما ومعلمة من محافظة الزلفي وعشر طالبات متفوقات و13 طالبا متفوقا، ومن محافظ المجمعة سيتم تكريم معلما ومعلمة و13 طالبا متفوقا و11 طالبة متفوقة.