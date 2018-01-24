بالفيديو.. مي العيدان تكشف حقيقة ثروة لجين عمران

نورة الشهري(صدى):

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان خلال بس مباشر عبر سناب شات مع متابعيها ، عن حقيقة ثروة الإعلامية السعودية لٌجين عمران ، والخلاف معها .

حيث سألها أحد المتابعين ” متى تتصالحين مع لجين عمران ” ، فقالت مي العيدان ” أنا ما أحمل لها ضغينة .. أعتبر نفسي في ها اللحظة مو مختلفة مع لٌجين أنا وايد متصالحه مع نفسي ” .

وتابعت العيدان ، حتى موضوع البيت لما هي تقول بيت وتحط وايد رقم أنا ما بعترض ولا اتحدث عن رزق أحد .. دايما بتمني خير غيري والله يرزقهم .. بس هي قالت رقم فأنا بقول لها من اين لكٍ هذا .. وهي ما تقدر ترد .. يعني مذيعة صار لها سنوات بقنوات روتانا و إم بي سي وما تعرف ترد والله عيب عليها كانت تقدر تقول انا مذيعة من زمان وبشتغل وبتعب يعني من مجهودي وعملت قرض مو عيب أنها ترد هكذا .

وأستطردت قائلة ، أنا ما عيبتها هو اللي عابتني واهانتني وقالت بعض الاعلاميات مو اعلاميات وكذا وكذا هي اللي نزلتني لهذا المستوى ، وبعدين دلوقتي بتتكلمي علينا شو نسيتي لما كنتي بتطلبي مني ضيوف مع انك كنتي اشهر مني كنتي تيجي تطلبي مني ضيوف .