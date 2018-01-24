بالفيديو.. مي العيدان تكشف حقيقة ثروة لجين عمران
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان خلال بس مباشر عبر سناب شات مع متابعيها ، عن حقيقة ثروة الإعلامية السعودية لٌجين عمران ، والخلاف معها .
حيث سألها أحد المتابعين ” متى تتصالحين مع لجين عمران ” ، فقالت مي العيدان ” أنا ما أحمل لها ضغينة .. أعتبر نفسي في ها اللحظة مو مختلفة مع لٌجين أنا وايد متصالحه مع نفسي ” .
وتابعت العيدان ، حتى موضوع البيت لما هي تقول بيت وتحط وايد رقم أنا ما بعترض ولا اتحدث عن رزق أحد .. دايما بتمني خير غيري والله يرزقهم .. بس هي قالت رقم فأنا بقول لها من اين لكٍ هذا .. وهي ما تقدر ترد .. يعني مذيعة صار لها سنوات بقنوات روتانا و إم بي سي وما تعرف ترد والله عيب عليها كانت تقدر تقول انا مذيعة من زمان وبشتغل وبتعب يعني من مجهودي وعملت قرض مو عيب أنها ترد هكذا .
وأستطردت قائلة ، أنا ما عيبتها هو اللي عابتني واهانتني وقالت بعض الاعلاميات مو اعلاميات وكذا وكذا هي اللي نزلتني لهذا المستوى ، وبعدين دلوقتي بتتكلمي علينا شو نسيتي لما كنتي بتطلبي مني ضيوف مع انك كنتي اشهر مني كنتي تيجي تطلبي مني ضيوف .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3332 ] نشر منذ 2 ساعتين
الطيور ع اشكالها تقع
هههههههههههههههههههه
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 1 ساعة
ولان أسهمت وسائل التواصل في جعل الهياط علنيا ودون خجل ولا حياء، ولا أعرف سببا واحدا يحول بين وسائل الإعلام وبين المهايطين هؤلاء، خاصة القنوات التلفزيونية، فالكل تحدث عن الظاهرة وانتقدها وقدم نماذج منها، لكن لا أحد استضاف المهايطين أنفسهم لنعرف وجهة نظرهم، فهم قطعا مقتنعون بما فعلوا، وإلا لما سمحوا لأحد أن يصورهم، ويبث مقاطع فيديو عنهم،
هياط بهياط اي شخص يهايط مريض نفسي الله يكفين الشر ومن سمعنا،
متابع[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 42 دقيقة
الثروة الحقيقية : طاعة الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام ..وأكبر مكاسب الدنيا الصحة والستر وليس المال .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2684 ] نشر منذ 36 دقيقة
ياربي يا مي ما خليتي احد في حالة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26038 ] نشر منذ 24 دقيقة
حريم معنهن سالفه
صياح ونياح وهواش
شوي يسولفون ويتضحوكن باالواتس🤗🤗