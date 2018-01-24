” حساب المواطن ” يوضح كيفية معرفة حالة الأهلية للاستفادة من الدعم

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن كيفية معرفة المستفيد من حالة أهليته في دعم حساب ” المواطن “.

وأوضح حساب المواطن أنه لمعرفة المستفيد حالة أهليته بالدخول إلى قائمة دراسة الاهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الروابط التالي:هنا

ويُقصد بالأهلية استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لابد من توفرها للتسجيل في البرنامج، فيما يُقصد بالاستحقاق امكانية المؤهل من الحصول على الدعم.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية، أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويتجاوز معيار الإقامة وأن تتوافق بياناته المفصح عنها مع بيانات الجهات الأخرى، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.