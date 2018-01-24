الأرصاد: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الغدٍ

محمود البلوي(صدى):

توقعت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة – بمشيئة الله تعالى – عودة تأثر معظم مناطق المملكة بالتقلبات الجوية التي تبدأ بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ابتداءً من يوم غدٍ الخميس إلى الإثنين القادم على مناطق شمال وغرب ووسط وشرق المملكة، فيما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كيلو مترا، وتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كيلو متر على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، ومن ثم يمتد تأثيرها إلى مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية .

كما تتهيأ الفرصة يومي الخميس والجمعة لهطول أمطار على مناطق الحدود الشمالية ، والجوف وتبوك ، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية للمملكة القريات ، وطريف ، ومرتفعات منطقة تبوك جبال اللوز وعلقان يوم الجمعة وصباح يوم السبت، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة بدءاً من مساء يوم الجمعة على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل.

ويُتوقع أن تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الساحلية منها بنشاطٍ في الرياح السطحية الشمالية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال الصباح من يومي الأحد والإثنين.