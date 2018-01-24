” الحربي ” يقلد عددا من منسوبي الشرطة العسكرية بالطوارىء الخاصة رتبهم الجديدة
قلد معالي الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدد من منسوبي قوة الشرطة العسكرية بقوات الطوارىء الخاصة بعد صدور قرار ترقيتهم إلى رتبة رقيب أول وذلك بحضور قائد قوة الشرطه العسكرية العميد ركن زايد بن فهد العيباني هذا وقد قلد الفريق أول ركن الحربي كل من الرقباء
1_عبدالله رامس الشهري
2_محمد عبدالله الاسمري
٣_بدر عبدالطيف اليعقوب
4_حسن احمد الحاظري
٥_فلاج راضي المطيري
6_على احمد لاقي
ابوفهد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 8 دقائق
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