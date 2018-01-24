” الحربي ” يقلد عددا من منسوبي الشرطة العسكرية بالطوارىء الخاصة رتبهم الجديدة

حسين العلي(صدى):

قلد معالي الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدد من منسوبي قوة الشرطة العسكرية بقوات الطوارىء الخاصة بعد صدور قرار ترقيتهم إلى رتبة رقيب أول وذلك بحضور قائد قوة الشرطه العسكرية العميد ركن زايد بن فهد العيباني هذا وقد قلد الفريق أول ركن الحربي كل من الرقباء

1_عبدالله رامس الشهري

2_محمد عبدالله الاسمري

٣_بدر عبدالطيف اليعقوب

4_حسن احمد الحاظري

٥_فلاج راضي المطيري

6_على احمد لاقي

