عشرات المتطوعين يشاركون في التصدي للجيش التركي بعفرين
صرَّح ريدور خليل، مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، بانضمام عشرات متطوعين إلى معركة عفرين شمال سوريا، للتصدي إلى هجوم الجيش التركي.
وأضاف ” خليل “، أن المتطوعين من جنسيات ” الأمريكية، البريطانية، الألمانية “، مشيراً إلى أنهم شاركوا من قبل في الحرب على تنظيم ” داعش ” الإرهابي بسوريا.
وفي سياق متصل، يصرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على استمرار عملياته العسكرية على منطقة عفرين، متحدياً المجتمع الدولي الرافض لهذه العمليات.
اترك تعليقاً