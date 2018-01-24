عشرات المتطوعين يشاركون في التصدي للجيش التركي بعفرين

دمشق(صدى):

صرَّح ريدور خليل، مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، بانضمام عشرات متطوعين إلى معركة عفرين شمال سوريا، للتصدي إلى هجوم الجيش التركي.

وأضاف ” خليل “، أن المتطوعين من جنسيات ” الأمريكية، البريطانية، الألمانية “، مشيراً إلى أنهم شاركوا من قبل في الحرب على تنظيم ” داعش ” الإرهابي بسوريا.

وفي سياق متصل، يصرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على استمرار عملياته العسكرية على منطقة عفرين، متحدياً المجتمع الدولي الرافض لهذه العمليات.