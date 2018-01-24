بالفيديو.. هند البلوشي تهدد مذيع بالانسحاب لحديثه عن زوجها

أماني الغامدي(صدى):

هددت الفنانة الكويتية هند البلوشي ، المحامي عادل يحيي مقدم أحد البرامج التليفزيونية ، بالانسحاب من برنامجه لتطرقه في حديثه عن حياتها الشخصية وزوجها مشاري العوضي .

حيث رفضت هند البلوشي الحديث عن حياتها الخاصة ، وردت هند عندما سألها المذيع عن زوجها ” مشاري العوضي ” قائلة ، ” بيتي خط أحمر ما أحب اتكلم عنه .. ولا أحب أحد يقتحم حياتي الخاصة .. أنا اتكلم عن الاشياء اللي انا أبي أقولها ما أحب التطفل والناس تقحم نفسها بعمق في حياتي ” .

وعندما صمم المذيع على الحديث عن مشاري هددته بالانسحاب من البرنامج اذا تحدث عنه مرة أخرى .