موجة باردة على المملكة تبدأ الجمعة

عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم الأربعاء، عن تأثر المملكة بموجة هوائية باردة بداية من يوم الجمعة، حتى الأحد.

وأوضح ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” متوقع أن تتأثر السعودية بموجة هوائية جديدة وباردة ومعتادة، تبدأ يوم الجمعة في المناطق الشمالية، ثم تزحف جنوباً لتصل السبت إلى شمال الوسطى، ويوم الأحد إلى جنوبها وإلى الشرقية ونجران، متابعًا: ” ومتوقع أن تبقى طول أيام الأسبوع القادم، ولا تغير يذكر في بقية المناطق “.