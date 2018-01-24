الأمم المتحدة تطالب ميانمار بالسماح لمنظمات الإغاثة الدخول إلى مخيمات الروهينجا

نيويورك(صدى):

وجهت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الدعوة إلى ميانمار، للسماح لمنظمات الإغاثة، بالوصول إلى مخيمات اللاجئين الروهينجا المسلمين؛ لمساعدتهم.

وتفرض ميانمار قيود على المنظمات الإغاثية ووسائل الإعلام المختلفة، وتمنعهم من الدخول إلى أماكن الروهينجا المسلمين، وتقديم المساعدات لهم، وفقًا لتصريحات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يذكر أن الأمم المتحدة وصفت الممارسات ضدر الروهينجا المسلمين بأنها تطهير عرقي، حيث هرب ما يقرب من 688 ألفًا من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش منذ 25 أغسطس من العام الماضي بعدما شن جيش ميانمار حملة في شمال ولاية راخين؛ استهدفت المواطنين الأبرياء.