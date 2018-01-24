” رجوي ” تطالب أوروبا بمحاسبة نظام الملالي على حملات الاعتقال والقتل

طهران(صدى):

طالبت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، اليوم الأربعاء، المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمساندة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي الإرهابي.

وأكدت ” رجوي ” خلال اجتماعها الرسمي بكتلة تحالف اليسار الأوروبي، أنه يجب على أوروبا أن تشترط علاقاتها مع النظام الإيراني بإطلاق سراح المعتقلين، مطالبة الكتلة بإدانة قتل المحتجين في السجون بقوة.

كما طالبت كتلة تحالف اليسار الأوروبي بمطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن حملات الاعتقال التعسفية وقتل المحتجين في السجون.

وأوضحت أنها جاءت إلى المجلس الأوروبي لتدعو أوروبا والعالم أجمع إلى عمل فوري من أجل إطلاق سراح آلاف الشباب الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة الإيرانية، قائلة ” إني جئت اليوم إلى بيت حقوق الإنسان لأكون صوت المحتجين القابعين الآن في السجون والمعرّضين للتعذيب “.

وأشارت ” رجوي ” إلى أنه خلال الاحتجاجات التي انطلقت في 28 ديسمبر في إيران، قُتل 50 من المحتجين، بعضهم في الشوارع وبعضهم في المعتقلات تحت التعذيب.