بعد الإعلان رسميا عن انتقاله إلى ” هيبي فورتشن ” .. برشلونة تودع ماسكيرانو

ماجد محمد(صدى):

تجهز إدارة نادي برشلونة حفلا؛ لتوديع لاعبها الأرجنتيني ماسكيرانو، اليوم الاربعاء، قبل مغادرته للنادي بعد 7 مواسم ونص بين صفوف الفريق.

ومن المقرر أن يحضر حفل التوديع، الرئيس بارتوميو ونجوم الفريق الأول، قبل انتقاله إلى الدوري الصيني، والانضمام إلى نادي هيبي فورتشن.

وأعلن برشلونة رسميا عن انتقال اللاعب لصفوف النادي الصيني اليوم، حيث من المقرر أن ينتقل إليه 26 يناير الجاري، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 10 ملايين يورو.