المملكة تتمكن من إحباط محاولات لتهريب المخدرات

علي القحطاني(صدى):

تمكنت المملكة عبر 24 مكتب اتصال خارجها، في الدول المصدرة للمخدرات والدول الحدودية، من احباط كثير من عمليات استهدافها بالمخدرات، وذلك في الوقت الذي اجهضت فيه عمليات تهريب المخدرات، الذي تورط فيه حزب الله الإرهابي وإيران، وذلك بالتعاون مع دول الجوار وتزويدهم بالمعلومات الاستخبارية.

وأحبطت الجهات الأمنية عمليات تهريب مخدرات تورط فيها حزب الله الإرهابي وسوريا عن طريق الأردن واليمن، بالتعاون مع المليشيات الحوثية، وذلك بعد إغلاق المنافذ البحرية بالمنطقة الشرقية معها.

ويُذكر أن هناك 24 مكتب اتصال خارج المملكة، مهمتها رصد الخلايا والمعلومات والتواصل مع الجهات المعنية في تلك الدول، لإحباط أي محاولة تستهدف تهريب المخدرات للملكة.