الضمان الاجتماعي: 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين حتى الآن

علي القحطاني (صدى):

أعلن وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، عن إيداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لمستفيدين الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر.

وصرَّح ” الشافي “، بأنه تم إيداع مبلغ الدعم المالي لـ37066 حالة حتى الآن، من الحالات الموجودة على قوائم الانتظار و استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي تمّ إيداعها إلى 473.254.955 ريالاً.

و يأتي البرنامج ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود.