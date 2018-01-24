الضمان الاجتماعي: 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين حتى الآن
أعلن وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، عن إيداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لمستفيدين الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر.
وصرَّح ” الشافي “، بأنه تم إيداع مبلغ الدعم المالي لـ37066 حالة حتى الآن، من الحالات الموجودة على قوائم الانتظار و استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي تمّ إيداعها إلى 473.254.955 ريالاً.
و يأتي البرنامج ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود.
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