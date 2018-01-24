بالفيديو.. قائد مركبة يعتلي رصيف لتفادي الزحام ويفاجىء أم وطفليها

حامد العمري(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد مركبة يعتلي رصيفاً بسيارته في أحد الشوارع الرئيسية، دون أدنى مسؤولية لعواقب فعله.

ويظهر المقطع المتداول اليوم الأربعاء قائد المركبة وهو يقود سيارته على رصيف للخروج من الزحام في تقاطع إشارة مرورية.

كما أبان المقطع تفاجأ أم وطفليها وهم يسيرون على الرصيف، بمركبة المتهور الذي كاد أن يدهس أحد أطفالها لولا العناية الإلهية وانتباه الطفل للسيارة.