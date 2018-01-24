بالفيديو.. قائد مركبة يعتلي رصيف لتفادي الزحام ويفاجىء أم وطفليها
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد مركبة يعتلي رصيفاً بسيارته في أحد الشوارع الرئيسية، دون أدنى مسؤولية لعواقب فعله.
ويظهر المقطع المتداول اليوم الأربعاء قائد المركبة وهو يقود سيارته على رصيف للخروج من الزحام في تقاطع إشارة مرورية.
كما أبان المقطع تفاجأ أم وطفليها وهم يسيرون على الرصيف، بمركبة المتهور الذي كاد أن يدهس أحد أطفالها لولا العناية الإلهية وانتباه الطفل للسيارة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3332 ] نشر منذ 2 ساعتين
اف ويش هو هذا؟؟
صاحي او شارب عصير
ههههههههههههههههههههههههههههههه
سبحان الله[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 1 ساعة
يسعد لي جوك والله ولا فكر في أحد 😂😂😂
جود[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 46 دقيقة
هههههههههههههههه
جود[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 46 دقيقة
هههههههههههههههه
الواقع[ عدد التعليقات: 5668 ] نشر منذ 33 دقيقة
هذا يستحق مصادرة السيارة وسحب رخيصة القيادة بعد محاكمته في القضاء الشرعي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26038 ] نشر منذ 15 دقيقة
للأسف معندنا شي رادع
كلها مخالفة ولا توقيف وكفالة ويضرب الباب
هذا إذا معنده واسطة
الشغلات هذي نشوفها بشكل يومي
قطع إشارة وعكس سير والي يرقى الرصيف
ومافي فايدة🤔