أعمدة من الرماد نتيجة حمم بركان الفلبين بارتفاع 5 كيلومتر

مانيلا(صدى):

أعلنت وكالة مواجهة الكوارث في الفلبين، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد السكان النازحين جراء ثورة بركان مايون إلى أكثر من 61 ألفًا.

وأوضحت الوكالة أن البركان يقذف حممًا تسببت في أعمدة من الرماد، حيث وصل ارتفاعها إلى خمسة كيلومترات، لافته إلى أن البركان ظل يقذف حممًا بارتفاع 500 إلى 600 متر لمدة تراوحت بين 7 دقائق وأكثر من ساعة.

وأضافت أن التحذير من ثورة بركان ” مايون ” ظل عند المستوى الرابع وهو ثاني أعلى مستوى بعد خمس ” دفعات من الحمم الكثيفة التي أطلقها البركان بشكل متقطع ” على مدار 19 ساعة منذ صباح أمس الثلاثاء.

كما أشارت إلى أن السلطات أغلقت المدارس في 17 مدينة وبلدية في إقليم ألباي وإقليم كامارينس سور المجاور الذي تأثر أيضا بالرماد البركاني، وألغيت نحو 56 رحلة جوية بسبب مايون وهو أنشط البراكين في البلاد.