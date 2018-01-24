خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي

حمود العنزي (صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى بحث مجالات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

كما حضره من الجانب الأمريكي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستفور هنزل، وعضو الكونجرس رئيس لجنة الدوائر العسكرية بمجلس النواب ماك ثورنبيري، وعضو الكونجرس رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب ديفين نونيس، وعضو الكونجرس رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب تراي جاودي، وعضو الكونجرس بلجنة الطرق وأساليب البيت الأبيض فيرن بوكانان، وعضوة الكونجرس بلجنة الخدمات المسلحة ليز تشيني، وعضوة الكونجرس بلجنة الدوائر العسكرية بمجلس النواب ستيفاني ميرفي، وعضو الكونجرس بلجنة التخصيص بمجلس النواب سكوت تايلور، ومستشار الأمن القومي بمكتب رئيس مجلس النواب جيف دريسلر.