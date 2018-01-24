بعد انتشار قصتها.. أم نايف ترفض التعليق والظهور في وسائل الإعلام
حظيت البائعة ” أم نايف ” على شهرة واسعة خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #ادعمواأمنايف ، وذلك بعدما قامت بلدية المجمعة بإزالة بسطتها لإطرائها على أجنبي بعبارات وصفت بغير اللائقة وأثارت جدلاً واسعاً ما بين مؤيد ومعارض.
وتساءل الكثيرون عن هوية أم نايف ولماذا لم تظهر في الواجهة للدفاع عن نفسها وإيضاح الأمر خاصة بعدما ساندها
الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ودافعوا عنها، بسبب تعامل البلدية السيء مع القضية وقطع مصدر رزقها.
وأوضحت مصادر أن المسنة (أم نايف) فوجئت بعشرات الاتصالات تنهال على هاتفها لم تكن تعلم ما يجري داخل موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كونه الموقع الوحيد الذي لم تدشن فيه حسابها إلى اللحظة.
واضافت أن أم نايف ظنت أن المتصلين عبارة عن زبائن لمأكولاتها التي تشتهر بإعدادها إلا أنه وفور معرفتها بالصخب العالي الذي أحدثته قصتها، فضلت الانزواء عن المشهد الجدلي كنوع من إدارة الأزمة بطريقتها، وذلك بعدم التعليق في وسائل الإعلام، وتجاهل الاتصالات الواردة إلى هاتفها، إضافة لعدم التجاوب مع الرسائل الواردة إليها في أكثر من تطبيق، وهو ما تسبب في إثارة تساؤلات عن سر اختفاء صوت (أم نايف) في التعليق على الحادثة التي شغلت الكثيرين.
ابوراكان[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يردها
الي يدافع عنها عسى وحده من اهلك تكون مكانها علشان نعرف ردة فعلك
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6474 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا هو التصرف السليم التجاهل
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3332 ] نشر منذ 2 ساعتين
حرام عليكم قطع الاعناق ولا قطع الارزاق
علشان قالت لاجنبي جهل هذا الاكل ما يكله غيرك
وابيض وعيونك زرق
خلاص كفرت بالله يا هووو خف علينا ههههههههههههههههههههههههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3332 ] نشر منذ 2 ساعتين
علشان طلعن اللي بقلبها من الآهات والمواجع والأحا سيس ع الفطرة
وتغزلت بعيون ذلك الأجنبي بحسن نيه وفطرة
وتهرج معاهـ ع حد قولها وانه ابيض اللون وتستعرض ماكولاتها وتقول له جعل ماياكل غيرك ؟؟
كله صوب وجعل ما ياكل غيرك صوب ثاني
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3332 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخوي ابو راكان
اذكر الله حرام قساوة قلبك عليها والله حرام القسوة قسوة انت قلبك قاسي
وع اخوانك المسلمين
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2068 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعاد لها وجة تعلق او تقول شي… قلعتها.. جليلة الحيا ههههه😅
محمد[ عدد التعليقات: 2303 ] نشر منذ 1 ساعة
مالها وجه عند عيالها وزوجها ولا راح تقدر تعلمكم خوفها الاهل القريبين منها يعرفونها ولا راح تسلم من السنتهم