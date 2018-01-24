بالصور.. أمير جازان بالنيابة يفتتح مركز غسيل الكلى بمحافظة أبوعريش

تركي السالم(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، مركز ديافرم للكلى بمحافظة أبوعريش، حيث قص الشريط إيذاناً بتدشين المركز.

واستمع سموه لشرح من مدير عام صحة جازان الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني, عن المركز الذي يأتي ضمن المشروع الوطني لمراكز الغسيل الكلوي بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في محافظات بيش وصبيا وصامطة، فيما تشمل المرحلة الثانية الحالية مستشفى الملك فهد المركزي ومحافظة أبوعريش.

وتجول سموه في أقسام المركز الذي تبلغ سعته 30 سريراً، فيما يبلغ عدد المرضى المسجلين بالمركز حالياً 64 مريضاً، والتقى سموه خلال الجولة بمرضى الغسيل الكلوي مطمئناً على صحتهم ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم عبر المركز، سائلًا اللَّه تعالى أن يمنّ على الجميع بالشفاء العاجل.

حضر الافتتاح محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني.