مقتل متشددين من طالبان في هجوم صاروخي بباكستان

إسلام آباد(صدى):

نفذت طائرة بدون طيار، اليوم الأربعاء، هجوماً صاروخياً على منزلاً، أسفر عن مقتل اثنين من المتشددين، في قرية دابا ماموزاي بالمناطق القبلية، في باكستان.

وأوضح مسؤول مخابراتي، أن المتشددان هما أحسن خوراى وناصر محمود، من شبكة حقاني المتحالفة مع حركة طالبان الأفغانية، مشيراً إلى أن الطاشرة يشتبه في أنها أمريكية.

يذكر أن المناطق الجبلية الحدودية مع أفغانستان، شهدت زيادة في الهجمات بطائرات أمريكية بدون طيار، منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة.