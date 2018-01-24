وزارة التعليم تفتتح 57 مشروعا تعليميا جديدا

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بافتتاح 57 مشروعًا تعليميًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقالت ” الوزارة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن ” الوزارة ستفتتح 57 مشروعًا تعليميًا يضم 59 مبنى مدرسي في 23 إدارة تعليمية ” .

وأضافت ” الوزارة ” أنه بناءًا على ذلك سيتم الاستغناء عن 17 مبنى مستأجر قيمتها الإيجارية تقارب 4 ملايين ريال سعودي تصل طاقتها الاستعابية إلى حوالي 24000 طالب وطالبة، كما سيتم نقل 8570 طالب وطالبة إلى تلك المباني.