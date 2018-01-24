بالفيديو.. عجل صغير يسير على قدميه مثل الانسان وتصرف صادم لمالكه

متابعات(صدى):

أثار رد فعل مالك عجل صغير فقد أرجله الأمامية ويتجول على قدمين مثل الانسان ، غضب واستياء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لقسوته في التعامل معه .

وأظهر مقطع فيديو متداول، العجل الذي فقد اثنين من أرجلها الأمامية يمشي على أرجله الخلفية مما جعله في نفس ارتفاع الإنسان وهو يسير على قدميه.

وعندما تعثر العجل وفقدان سيطرته الكاملة على نفسه ويبدو أنه أقرب للسقوط، وبينما هو على هذا الحال يظهر رجل عاري يرتدي رداء حول خصره ويشاهد الحيوان باهتمام وعندما يقترب منه العجل المتعثر يدفعه بعيدا، وهو ما أغضب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوه بأنه عديم الرحمة.

http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2018/01/23/3187971944541212368/640x360_MP4_3187971944541212368.mp4?_=1