بالصور.. فتاة تزرع 4 بالونات في وجهها والسبب غريب

بكين(صدى):

أثارت فتاة صينية تٌدعى “ شياو يان ” ، من قرية لونغ جينغ بمقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب زرع 4 بالونات في وجهها .

وتعاني الفتاة من وحمة الميلانوسية الخلقية التي تصيب واحد فقط من بين 500 ألف شخص ، وقامت بزرع بالونات في وجهها بعد تحذير الاطباء لها من خطر إصابتها بالخلايا السرطانية، نتيجة اتساع البقعة الجلدية السوداء الموجودة على وجهها منذ الولادة.

وتأتي محاولة الأطباء لزرع البالونات لتكون طعم لاصطياد الوسم الأسود على وجهها .