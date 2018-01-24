المعارضة الألمانية تنفجر غضبا من سياسة ألمانيا تجاه تركيا

برلين(صدى):

دعت الأحزاب المعارضة في ألمانيا، إلى وقف التعاون العسكري مع تركيا، بعد استخدام الجش التركي لدبابات ألمانية في العمليات العسكرية على منطقة عفرين شمال سوريا.

وقالت أنجيرتسكا بروجر، القيادية بحزب الخضر المعارض، إن قرار وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا تأخر كثيراً، واصفة سياسة ألمانيا تجاه تركيا بـ ” الفاشلة “.

وأعلن حزب اليسار الألماني، عن اعتزامه الاحتجاج مع الأكراد ضد هجوم الجيش التركي، قائلاً إن حرب تركيا ضد الاكراد تعد ” جريمة ” ومخالفة للقانون الدولى، و فضيحة على ألمانيا.