خاصية جديد بـ ” سناب شات ” تتيح للمستخدمين مشاركة منشوراتهم خارج التطبيق

أماني الغامدي(صدى):

أعلن موقع ” سناب شات ” أمس الثلاثاء، أنه بصدد إطلاق خاصية جديدة، تتيح لمستخدمين الموقع إمكانية مشاركة منشوراتهم مع الأصدقاء وأفراد الأسرة غير المشتركين في التطبيق.

كما أوضحت الشركة صاحبة التطبيق، أن رسائل المنشورات الخاصة، ومنشورات البحث ستكون متاحة على الموقع الالكتروني لمدة 30يوم، بينما تختفي المنشورات الرسمية بعد 24 ساعة.

ويًذكر أنه جرى تحديث ” سناب شات ” في نوفمبر الماضي؛ لتبسيط التصفح بعد شكاوي من صعوبة استخدامه.