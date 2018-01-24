الكلية التقنية بالرياض تستقبل 2300 متدرب في الفصل التدريبي الحالي

حمود العنزي(صدى):

استقبلت الكلية التقنية بالرياض 2300 متدرب مستجد في مختلف التخصصات للفصل التدريبي الثاني 1439هـ، بإقامة يوم برنامج ” التهيئة للمتدربين المستجدين ” المتضمن معلومات عن الأقسام والتخصصات، والإمكانيات التدريبية من قاعات وفصول ومعامل، والنظام التدريبي داخل الكلية.

وأهاب عميد الكلية التقنية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الغانم بضرورة اهتمام المتدربين بالمواد التدريبية والحرص على الاستفادة القصوى من مدربي الكلية ومعاملها وإمكانياتها، والمشاركة في الأنشطة المختلفة المقدمة للمتدربين خلال العام، بما يزيد من كفاءتهم وقدراتهم، ويضمن لهم التأهيل المناسب لسوق العمل بعد التخرج – بإذن الله -، متمنياً للمتدربين المستجدين عاماً تدريبياً حافلاً بالنجاح والإنجازات.