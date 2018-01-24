الذهب يسجل أعلى مستوياته في أكثر من 4 أشهر

علي القحطاني(صدى):

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، أعلى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر منذ الثامن من سبتمبر الماضي، بالتزامن مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في 3 سنوات.

وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري خلال تعاملات اليوم إلى 1346.23 دولار للأوقية بنسبة 0.4%، كما صعدت عقوده الآجلة تسليم أبريل إلى 1350.8 دولار للأوقية بنسبة 0.7%.

وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.23% إلى 89.9، متراجعًا في ظل مخاوف بشأن التجارة العالمية بعد فرض رسوم حمركية على واردات الغسالات والألواح الشمسية.