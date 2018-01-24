بعد رفض ملبورن.. الأهلي يعرض نصف مليون دولار للحصول على ميلغيان

ماجد محمد(صدى):

أوضحت مصادر، إن إدارة النادي الأهلي، مازالت تتفاوض مع نادي ملبورن فيكتوري الاسترالي؛ للحصول على خدمات الاسترالي مارك ميلغيان.

وكشفت المصادر، عن إجراء الإدارة لمحاولة أخيرة لضم اللاعب بعد رفض النادي بشكل رسمي، موضحة أن الأهلي يفكر في عرض نصف مليون دولار لشراء اللاعب لمدة 6 أشهر فقط، وهي المدة المتبقية في عقده.

وفي سياق أخر منحت إدارة الأهلي الضوء الأخضر للاستغناء عن المدافع النيجيري قودوفري أبوابونا؛ مقابل الحصول على عرض مناسب لخروجه من النادي.