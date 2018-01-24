جدل بين الكلباني ومتابعيه على ” تويتر ” بسبب التفريق في التحريم

عادل الحربي(صدى):

تابع رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” باهتمام بالغ، تغريدات الشيخ عادل الكلباني، إمام مسجد المحيسن بالرياض، حول رأيه في ضرورة التفريق بين ما حرمه الله تعالى، ونبيه وبين ما يقوله العلماء.

وقال ” الكلباني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوم أمس الثلاثاء: ” من الخطأ العظيم ألا نفرق بين ما حرّمه الله نصًّا في كتابه أو سنة نبيه وبين ما يُفتي به عالم أو علماء مجتهدون!”.

ورد عليه أحد متابعيه قائلًا ” كل يتكلم بغير فنه! نحن نعلم الفرق ولكم أليس إجماع العلماء حجة ومصدرًا؟! ” ، متابعًا ” لو التزمنا قوله بالحلال والحرام بوجود (نص) فقط فسترتكب كثير من المحرمات لعدم وجود نص!”.

وقام الكلباني بالرد على اعتراض المتابع السابق بالسخرية، حيث قال له ” هل هذا يعني أنك تتكلم في فنك؟! بس عشان تضيف لفنك الذي تتقنه، أهل الذكر في الآية هم أهل الكتاب”.

بينما غرّد آخر متسائلًا: ” الله يقول: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} كيف تجيب عن هذه الآية؟ ” ، فأجابه الكلباني بسؤال آخر ” من هم أهل الذكر في الآية؟ ” .