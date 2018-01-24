بناء ” سور الصين العظيم ” للمرة الثانية لمواجهة الإرهاب

بكين(صدى):

كشفت السلطات الصينية، عن اعتزامها إنشاء سور الصين العظيم على طول حدود المنطقة البالغ 5700 كيلو متر.

وأوضحت السلطات المحلية لإقليم ” شينجيانج ” ، أن إنشاء السور يهدف إلى الحماية من تسلل التطرف والانفصال والإرهاب من الخارج.

من جانبه، أشار رئيس إقليم تقطنه أقلية الأويغور الصينية، أن الصين ستبذل ما في وسعها لتقوية الحماية الاجتماعية، حيث ستعزز رقابتها وسيطرتها على الإنترنت لأسباب أمنية.

كما أوضح أنها ستعمل على تحسين البنية التحتية في المناطق الحدودية وخاصة الطرق، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا من أجل السيطرة على الخطوط الأمامية الحدودية.