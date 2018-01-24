التأمينات الاجتماعية تحقق المركز الثالث في قياس مستوى تقديم الخدمات الإلكترونية

عادل الحربي (صدى):

حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انجازاً جديداً يضاف إلى انجازاتها العديدة في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تمكنت المؤسسة من تحقيق المركز الثالث في مؤشر قياس مستوى تقديم الخدمات الالكترونية للجمهور من بين 157 جهة حكومية، وكذلك صنفت المؤسسة من أفضل 15جهة ساهمت في تحسين مؤشر النضج الإجمالي لجميع الخدمات الحكومية بحسب ما جاء في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية “يسّر”.

وقال مساعد المحافظ لتقنية المعلومات أحمد بن محمد العمران: إن تحقيق المؤسسة لهذا الانجاز جاء نتيجة لسعيها الدائم بالأخذ بكل جديد يظهر على الساحة التقنية في سبيل تطوير الخدمة المقدمة لعملائها، حيث أن الغاية ليست الوصول إلى أحدث التقنيات وبناء الخدمات وتقديمها بشكل إلكتروني، بل الغاية هي رضى العملاء، الذي من أجله تواصل المؤسسة العمل على استحداث خدمات جديدة بشكل مستمر وإدخال التحسينات على الخدمات الحالية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى انجازات سابقة استطاعت المؤسسة تحقيقها بكل اقتدار سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي بفضل الله ثم اخلاص موظفي وموظفات المؤسسة وتفانيهم في إتقان أعمالهم.

يذكر أن مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية يعـد أداة تقييم لقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، ويحسن ذلك عملية تقديم الخدمات الحكومية ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وهو أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020.