وزارة التعليم تعتمد مبادرة تعليم تبوك ” الساعة القرائية ” في 6 مناطق

محمود البلوي(صدى):

اعتمدت وزارة التعليم تعميم مبادرة الساعة القرائية التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ضمن مراحل مشروع تحدي القراءة العربي للعام الماضي إذ ستعمل الوزارة على تطبيقها هذا العام وفق آلية ستعلن لاحقاً ضمن مراحل المشروع في خمس إدارات تعليمية في الرياض، المنطقة الشرقية، ينبع، عنيزة وصبيا , بالإضافة إلى تعليم تبوك.

وبين المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري،أن هذه المبادرة تسهم في تشجيع الجميع على القراءة والاطلاع .