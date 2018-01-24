الفيحاء يواجه الفتح في كأس الملك ولا بديل عن الفوز

ماجد محمد(صدى):

تشهد مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، منافسة جديدة بين الفيحاء، ونظيره الفتح في إطار منافسات الدور الـ 16 من المسابقة، وذلك على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة، في تمام الساعة 3:35 عصرًا.

ويدخل الفيحاء المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيق الفوز على القيصومة فيالدور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما يمني لبفتح نفسه باستمرار المفاجأت وتحقيق الفوز على الفيحاء، بعد تجاوز الحزم بهدف مقابل لاشيء.