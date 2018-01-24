” هدف ” يبحث مع الجهات ذات العلاقة آلية ترخيص مراكز ضيافات الأطفال المنزلية

عادل الحربي(صدى):

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم ورشة عمل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والمديرية العامة للدفاع المدني؛ لمناقشة آلية ترخيص مراكز ضيافات الأطفال المنزلية، ومراكز ضيافات الأطفال في مقر العمل ضمن برنامج “قرّة” لدعم ضيافات الأطفال.

وتناولت الورشة، الأهداف الاستراتيجية للبرنامج في ضوء اللائحة التنفيذية المعتمدة لتنظيم مراكز ضيافات الأطفال المنزلية ومراكز ضيافات الأطفال في مقر العمل، ودور منظومة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار هذه التراخيص.

وأكدت وكيلة وزارة العمل للتوطين الموجّه الدكتورة تماضر الرماح أهمية برنامج ” قرّة ” في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تركز على تمكين المرأة السعودية، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

يذكر أن برنامج “قرّة” الذي أطلقه “هدف” مؤخرًا، يسعى إلى رفع مستوى مشاركة النساء في سوق العمل، عبر زيادة مراكز ضيافات الأطفال، وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز، واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كالحاضنات المنزلية.

وتتيح البوابة الإلكترونية للبرنامج هنا التعرف على خصائص البرنامج وطلبات التراخيص.