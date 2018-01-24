بالأرقام.. رسوم الأراضي البيضاء على 4 مناطق

علي القحطاني(صدى):

كشف نظام رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان، عن رسوم الأراضي في 4 مناطق بالأرقام، مشيراً إلى ان المساحة الإجمالية لها تصل إلى 411.457.168 متر مربع.

وأوضح الحساب الرسمي للنظام على موقع ” تويتر ” ، أنه تم إصدار 352 فاتورة على 268 قطعة أرض بالرياض، بمساحة إجمالية 124.099.991 متر مربع.

كما أصدر النظام 543 فاتورة على 402 قطعة أرض في جدة، بمساحة إجمالية 163.957.907 متر مربع، بالإضافة إلى 573 فاتورة على 375 قطعة أرض بحاضرة الدمام، وذلك بمساحة إجمالية 112.898.521 متر مربع.

وأصدرالنظام، 80 فاتورة على 71 قطعة أرض بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة إجمالية 10.500.749 متر مربع.