دراسة تحذر من مخاطر مزج الأدوية الطبية مع العلاج بالأعشاب

كيب تاون(صدى):

أكّدت دراسة طبية إن ” أولئك الذين يتناولون عقاقير لمعالجة الاكتئاب أو أدوية لمعالجة أمراض السرطان عليهم تجنب تناول الأدوية البديلة المصنوعة من الأعشاب لأنها قد تتسبب بردة فعل صحية خطيرة، تبعًا لتحذيرات العلماء ” .

وقال علماء شاركوا في البحث الذي ركز على تحليل بيانات الأدوية في مجلس البحوث الطبية بجنوب إفريقيا، إنهم توصلوا إلى نتيجة مفادها أن 28 في المئة من الأشخاص الذين خضعوا لعلاج بالأعشاب خلال تناولهم أدوية طبية عانوا من تداعيات طبية مقلقة.

وذكر الطبيب المشرف على البحث شارلز أورتي، أن ” تناول الأدوية المصنوعة من الأعشاب بالتزامن مع الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المختص أمر سائد وخاصة لدى مرضى السكري والسرطان ومن يعانون من ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب “.

وأضاف البروفسور الأول في الطب البديل في بريطانيا، إدزارد إرنست، أنه ” يتوجب على جميع الأطباء توصية مرضاهم بأنه لا يجب عليهم أخذ أي وصفات بالأعشاب إلى جانب تناولهم أدويتهم “.