” إنتماء ” توقع اتفاقية تشغيل ” خميس مشيط مول “

إبراهيم الزهراني(صدى):

وقعت شركة إنتماء للخدمات العقارية، إحدى شركات مجموعة سدكو القابضة، اتفاقية مع شركة المشارف الأولى، المالك لخميس مشيط مول، حصلت بموجبها (إنتماء) على حقوق إدارة المركز التجاري وتشغيله وتأجير المساحات المتاحة وإدارة العقود والتحصيل والإشراف على الدراسات والإستشارات اللازمة والخدمات الهندسية. ويتوقع أن يتم إفتتاح المركز في الاول من شهر اغسطس 2018م.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة الاستاذ أنيس أحمد مؤمنة: ” تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المجموعة في توسيع محفظة إستثماراتها المباشرة، خاصة وأن شركة إنتماء لديها الخبرة الواسعة في تشغيل المراكز التجارية. ونحن على ثقة من أن تنفيذ المشروع سيتم وفق المخطط له وسيكون المركز إضافة قيّمة للسوق السعودي الذي إتجه نحو تنويع مصادر دخل الإقتصاد وفق رؤية المملكة 2030. ويتميز هذا المشروع بالتنوع في أوجه الإستثمارات التي يحتويها، كما أنه يقع في منطقة تشهد حراكاً إقتصادياً متنامياً، ونأمل أن يسهم في تحقيق طموحات مواطني خميس مشيط من حيث توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي “.

من جهته قال ماهر فاروق لقمان الرئيس التنفيذي لشركة إنتماء: ” كان للنجاح الكبير الذي حققته إنتماء على صعيد إدارة وتشغيل المشاريع العقارية والاستثمارية دور فعال في توقيع هذه الاتفاقية، حيث حققت شركة إنتماء قصة نجاح في إدارة المولات والأسواق التجارية ويعتبر رد سي مول الواقع في مدينة جدة أحد الأمثلة الرائدة. ونأمل من هذه الاتفاقية أن تضاف الى رصيد نجاحات الشركة. وسنواصل العمل من أجل مزيد من الإنجازات للشركة على مستوى القطاعات العقارية المختلفة، وتشغيل المراكز التجارية ” .

وقال سعد بن محمد آل جلبـان، ممثل الشركاء لشركة المشارف الأولى، الشركة المالكة لخميس مشيط مول: ” إننا سعداء بهذه الشراكة التي ستحقق مزيد من الحراك الإقتصادي على خلفية الخبرة الواسعة لشركة إنتماء في إدارة المشاريع العقارية والمراكز التجارية. ونأمل ان يسهم المركز التجاري في تلبية احتياجات المنطقة ” .

يقع المركز بمدينة خميس مشيط على شارع الأمير سلطان – طريق الرياض، وتبلغ مساحة الأرض الإجمالية 100,000 م²، وقد تم إنشاء المركز على مساحة 69,236م² ومتبقي مساحة الأرض للخدمات والمواقف بعدد (1200) موقف سيارة، ويتكون المركز من دورين (أرضي تجاري + ميزانين أرضي + أول تجاري + ميزانين أول + دور الخدمات. وتبلغ المساحة التأجيرية (45,000)م² وعدد المحلات التقريبي (150) محل تجاري.

يذكر أن شركة إنتماء للخدمات العقارية تعمل من خلال أربع إدارات متخصصة، هي: الاستشارات العقارية، وإدارة الأملاك والمرافق وإدارة المشاريع لتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية.