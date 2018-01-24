بعد الابتسام لروسيا.. ” الحريري ” يقدم اعتذار رسمي للشعب السوري

دمشق(صدى):

قدم رئيس الهيئة السورية للتفاوص الدكتور نصر الحريري، اعتذار رسمي إلى الشعب السوري، بعد ظهوره في صورة مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ظاهرًا ابتسامة على وجهه.

وأكد ” الحريري ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن أكثر الناس ابتسامًا أكثرهم دفاعًا عن القضية السورية، قائلًا ” باسمي، كرئيس لهيئة التفاوض، اعتذر لشعبنا السوري المكلوم عن هذه الصورة غير اللائقة “.

وكانت انتشرت صورة لـ ” الحريري ” وبعض المعارضون السوريون برفقة وزير الخارجية الروسي، وهم يظهرون ابتسامة ما، ما أدى إلى هجوم حاد على الظاهرين في الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر ناشطون سوريون عن استغرابهم للابتسامات التي أظهرها بعض المعارضين السوريين، على خليفة دعم الروس لنظام الأسد والاشتراك معه بعملياته العسكرية ضد السوريين.