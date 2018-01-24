جوستافو يستدعي الرباعي الأولمبي لتعويض غياب الدوليين

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن استدعاء مدرب النصر، جوستافو كونتيروس، لعدد من لاعبي الأولمبي؛ لتعويض غياب لاعبيه المشاركين في معسكر المنتخب.

وشملت قائمة اللاعبين الذين تم استدعائهم الرباعي الأولمبي صالح الوحيمد، متعب الحماد، عبدالرحمن الظفيري، وراكان العنزي.

وفي هذا الصدد طالب رئيس نادي النصر، سلمان المالك، الرباعي الأولمبي، باستغلال الفرصة؛ لإثبات قدراتهم بين صفوف الفريق.

ويجدر الإشارة إلى أن تدريب النصر لأمس، شهد غياب كل من عبدالرحمن العبيد والمغربي محمد فوزير؛ لشعور الأول بآلام في الركبة، والآخر من شد عضلي.