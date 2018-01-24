بالصور.. تعرف على الأجنبي الذي تغزلت فيه ” أم نايف “
بعدما أثارت قصة ” أم نايف ” خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، تحت وسم #ادعموا_أم_نايف ، يتساءل المغردون عن الشخص الذي تغزلت فيه بعفوية، وتسبب في كل هذه الضجة.
وتبين بعد البحث أن الشخص المعني في مقطع الفيديو، هو عضو في الجهاز الفني للفئات السنية بنادي الفيحاء، وكان قد زار برفقة أخرين فعاليات بلدية المجمعة.
يشار أن أم نايف تعرضت لهجوم شديد من بعض المواطنين الذين رفضوا تصرفها وسلوكها معتبرين أن تغزّلها برجل أجنبي لا يعبّر عن أخلاق وتقاليد المجتمع، والهجوم لم يقف هنا، بل اتخذت البلدية قرارًا بإغلاق الكشك الذي تعمل فيه.
وفي الشأن ذاته هاجم العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعامل البلدية مع البائعة أم نايف، مؤكدين أن ما قامت به البلدية هو قطع لرزقها، خاصة وكان يمكن الاكتفاء بتنبيهها.
demha[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
تستاهل اكثر هذا اسمه قلت ادب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3332 ] نشر منذ 2 ساعتين
علشان طلعن اللي بقلبها من الآهات والمواجع والأحا سيس ع الفطرة
وتغزلت بعيون ذلك الأجنبي بحسن نيه وفطرة
وتهرج معاهـ ع حد قولها وانه ابيض اللون وتستعرض ماكولاتها وتقول له جعل ماياكل غيرك ؟؟
كله صوب وجعل ما ياكل غيرك صوب ثاني هههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7370 ] نشر منذ 2 ساعتين
طـــــــــــــيب هــي كيف تغزلت بـــوه .؟. وإيــش قالت لــــوه .؟.🤔🙄🤔.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3332 ] نشر منذ 2 ساعتين
كله صوب وجعل ما ياكل غيرك صوب ثاني ههههههههه 😂😂😂
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3332 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخوي . راعــي الـددســـن
اللي كتبته هو بيت القصيد والصحيح
ولا تقلب عليه المواجع والأحزان بالله
هههههههههههههههههههههههههههههه
خالد المدخلي[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش العلم
عذاب الشوق[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الي المواصفات فيه موجودة وسامة ورشاقه ورياضة واجنبي يعني ماحد يدري بالسالفة
مو زي السعودي………الخ ياحسرتي بس….
بس ياناس والله في السعوديات فيهن جمال موطبيعي ….. ياحسرتي بس لاحد يتغزل في ولايحبني (اشهب)
الهاوي[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 2 ساعتين
صراحة قلة أدب بمعنى الكلمة لو عرف زوجها وشلون بتكون ردة فعله.
نايف الشمراني[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعقبي ياام نايف
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2253 ] نشر منذ 2 ساعتين
غذاب الشوووق
متاكده ماحد يدري بالسالفه
طيب ارفعي راسك للسماء وقولي ماحد يدري عن شي -اتحداك-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3332 ] نشر منذ 2 ساعتين
يووهـ عيونه كأنها انجليزيات
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
عذاب الشوق[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
االسحاب شكر للملاحظة
علم الله ليس فيه شك ولامنازعه والمقصود الاجنبي معروووف بالكتمان على (الحبايب)
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26039 ] نشر منذ 1 ساعة
وش باقي ماطلع
حرمه تتغزل بأجنبي
أنحطاط🤔
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2253 ] نشر منذ 1 ساعة
العفو عذاب الشوق
الكتمان موجود في الكل وكذلك العكس موجود في الكل وفي هذا الزمن التعميم صعب جدا-والعمله الحقيقيه نادره-
بنت النور[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 1 ساعة
ارخصت بقيمتها وبقيمه اهلها ربي فاتح لك رزق واشلون راح تتباركين فيه وتصور بعد الله يستر عليكك بس وزوجها الله يستر وش بيسوي لها
وعمر الرجل أن يقاس بشكله وانما بافعاله والله الحافظ❤️
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26039 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا ي بنت النور
ماأرخصت نفسها
لأن الرخيص طول عمره رخيص🤔
ابو مؤيد[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 42 دقيقة
من قبل المسكينة ام نايف كانت هناك شاعرة تغزلت في سعد لحريري و قالت:
تفداك يا سعد عتيبه وقحطان ……… وتفدا عيال الحريري قبايل
يا ليتني معك في وسط لبنان ……. ولا شفت ضبان في وسط الفنايل
ابو مؤيد[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 5 دقائق
رد على القرني يقول حرمة تتغزل في اجنبي يعني لو تغزلت في سعودي كان الامر مقبول يعني المشكلة عندك انه فقط اجنبي !!!!!!! عجبي