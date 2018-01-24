بالصور.. تعرف على الأجنبي الذي تغزلت فيه ” أم نايف “

نايف السالم(صدى):

بعدما أثارت قصة ” أم نايف ” خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، تحت وسم #ادعموا_أم_نايف ، يتساءل المغردون عن الشخص الذي تغزلت فيه بعفوية، وتسبب في كل هذه الضجة.

وتبين بعد البحث أن الشخص المعني في مقطع الفيديو، هو عضو في الجهاز الفني للفئات السنية بنادي الفيحاء، وكان قد زار برفقة أخرين فعاليات بلدية المجمعة.

يشار أن أم نايف تعرضت لهجوم شديد من بعض المواطنين الذين رفضوا تصرفها وسلوكها معتبرين أن تغزّلها برجل أجنبي لا يعبّر عن أخلاق وتقاليد المجتمع، والهجوم لم يقف هنا، بل اتخذت البلدية قرارًا بإغلاق الكشك الذي تعمل فيه.

وفي الشأن ذاته هاجم العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعامل البلدية مع البائعة أم نايف، مؤكدين أن ما قامت به البلدية هو قطع لرزقها، خاصة وكان يمكن الاكتفاء بتنبيهها.