” شرطة جدة ” تفتح التحقيق في قضيتي قتل وانتحار

نايف السالم(صدى):

فتحت شرطة جدة التحقيق في حالتي وفاة، تلقت بلاغًا بشأنهما، الأولى لمسن عُثر على جثته داخل شقته بحي ” العزيزية ” ، والثاني لمسن آخر انتحر بمطبخ منزل أسرته.

وأوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنها لا تزال تحقق في القضيتين المذكورين، لكشف ملابسات كلًا منهما، والوقوف على أسباب الوفاة، مؤكدة بأنها ستصدر بيانًا تفصيليًا بشأن ذلك.

وكان مركز العمليات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، قد تلقى بلاغين، أحدهما يفيد بوجود جثة داخل شقة بحي ” العزيزية ” وعليها آثار دماء وعنف وبجواره مسدس ” ربع ” ، أما البلاغ الثاني فكان يفيد بالعثور على جثة مسن داخل مطبخ المنزل، حيث قام بتعليق نفسه بمروحة المطبخ وربط حبل حول عنقه لينتحر.