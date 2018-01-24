المالك: تفاوضنا مع ” بن عمر ” قبل الأهلي والنصر في حاجة إليه

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس نادي النصر، سلمان المالك، عن سعي إدارته للحصول على اللاعب التونسي محمد أمين بن عمر قبل نادي الهلال.

وقال ” المالك ” إن اللاعب هدف مهم لنادي النصر، موضحًا أن العلاقات الطيبة تربط بين النصر والأهلي، وأن إدارة النصر تحترم ميثاق الشرف مع جميع الأندية.

وكان الأهلي أعلن أمس الثلاثاء، عن مفاوضات إدارة النادي مع نادي النجم الساحلي التونسي؛ لضم اللاعب ” بن عمر ” على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.