المالك: تفاوضنا مع ” بن عمر ” قبل الأهلي والنصر في حاجة إليه
كشف رئيس نادي النصر، سلمان المالك، عن سعي إدارته للحصول على اللاعب التونسي محمد أمين بن عمر قبل نادي الهلال.
وقال ” المالك ” إن اللاعب هدف مهم لنادي النصر، موضحًا أن العلاقات الطيبة تربط بين النصر والأهلي، وأن إدارة النصر تحترم ميثاق الشرف مع جميع الأندية.
وكان الأهلي أعلن أمس الثلاثاء، عن مفاوضات إدارة النادي مع نادي النجم الساحلي التونسي؛ لضم اللاعب ” بن عمر ” على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
القرشي[ عدد التعليقات: 2143 ] نشر منذ 4 دقائق
سلمان المالك الظاهر والله اعلم رايح يوتر ويخرب العلاقة الممتازة مابين النادي الأهلي ونادي النصر
( بلطان جديد ) فأنتبهوا يا عشاق العالمي مما يحاك لإفساد تلك العلاقة المثالية مابين إدارات الناديين
ومابين جماهيرهما : سلمان المالك الظاهر لديه تصفية حسابات مع بعض الشخصيات الأهلاوية ربما
بسبب إنتخابات رئاسة الإتحاد السعودي ويريد أن يصفيها عبر إسم نادي النصر : الله يستر منه .