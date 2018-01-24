” جواري الموت ” العنصر المجهول في التنظيمات الإرهابية بأدوار قاتلة

حمود العنزي (صدى):

أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال “، اليوم الأربعاء، عن أدوار النساء المجندين في الجماعات الإرهابية المتطرفة والهدف من تجنيدهم، واصفًا إياهن بـ” جواري الموت “.

وأكد المركز أن ” جواري الموت ” يلعبن 10 أدوار قاتلة ومميتة داخل التنظيمات المتطرفة، والتي تتمثل في القتال الفعلي، والتخطيط، وتنفيذ العمليات الانتحارية، والتجنيد وجذب عناصر جديدة، ونقل الأجهزة والأسلحة، وتهريب الأموال وجمعها.

وأضاف أن أدوارهن تتمثل أيضًا في الرعاية والدعم وإعداد الطعام والتسخير لإشباع الغرائز والتمريض لإسعاف المقاتلين وقيادة الكتائب النسائية وتوفير المأوى والآمن للعناصر المطلوبة، بالإضافة إلى المشاركات الفكرية للترويج للفكر الضال.

كما أشار المركز إلى أنه يتم تجنيد النساء لتحقيق 5 أهداف، تتضمن في صعوبة تحركات الرجال، والرغبة في الحصول على تركيز إعلامي، وسهولة تجنيد النساء عن طريق استغلالهن عاطفيًا، وسهولة وصول النساء إلى هدف؛ بالإضافة إلى قدرتهن على التهريب.

وأوضح أن أكثر الجماعات الإرهابية التي تستخدم النساء هي ” داعش وجبهة النصرة وبوكو حرام وجماعة الإخوان والقاعدة والحوثيين “، لافتًا إلى أن داعش لم يكن التنظيم الأول الذي يضم نساء إلى صفوفه.

وكشف ” اعتدال ” عن سمات جاريات الموت، والتي تتمثل في هشاشة الوعي والتشبع بالفكر المتطرف وتنبيه وتعطيل العقل والإيمان بأفكار خاطئة، بالإضافة إلى سهولة استقطابهن وتلقينهن أدبيات الحركات المتطرفة.